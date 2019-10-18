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Чилич вышел в полуфинал Кубка Кремля, где может сыграть с Рублёвым

Чилич вышел в полуфинал Кубка Кремля, где может сыграть с Рублёвым
Теннис / Кубок Кремля 0

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеяный на Кубке Кремля под третьим номером, вышел в полуфинал соревнований. В трёх партиях четвертьфинального поединка он победил француза Жереми Шарди ← 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Чилич отметился 13 подачами навылет, 7 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Шарди 23 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Чилича станет победитель матча Никола Милоевич (Сербия) — Андрей Рублёв (6).

Действующим чемпионом турнира «ВТБ Кубок Кремля» является россиянин Карен Хачанов. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2. Соревнования завершатся 20 октября.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 18:20 МСК
Марин Чилич
25
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
4 		6 6 2
         
Жереми Шарди
66
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
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