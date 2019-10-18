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Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/2 финала соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она победила соотечественницу, Веронику Кудерметову, — 7:6 (7:5), 7:5.

Интересно, что в ходе второй партии Павлюченкова уступала с двумя брейками — 2:5. При счёте 4:5 ей пришлось трижды отыгрывать сетбол.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету победительницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков. Кудерметова отметилась 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.

За выход в финал соревнований Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая ранее победила ещё одну представительницу России — Екатерину Александрову.

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 19:05 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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