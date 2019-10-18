Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/2 финала соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она победила соотечественницу, Веронику Кудерметову, — 7:6 (7:5), 7:5.



Интересно, что в ходе второй партии Павлюченкова уступала с двумя брейками — 2:5. При счёте 4:5 ей пришлось трижды отыгрывать сетбол.



Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету победительницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков. Кудерметова отметилась 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.



За выход в финал соревнований Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая ранее победила ещё одну представительницу России — Екатерину Александрову.



В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.