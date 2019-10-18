Хачанов назвал текущий сезон «американскими горками»

Вторая ракетка России Карен Хачанов оценил сезон в своём исполнении. В 2019 году теннисист не выиграл ни одного турнира, одержав 27 побед в 51 матче.



«Если сравнивать каждый из последних лет — всё по-разному. Помню, в 2017-м я переиграл много турниров. К концу уже были недопонимания с тренером, чувствовал себя разбитым и уставшим. Помню, в Москве снялся, у меня даже что-то болело. Я хотел закончить сезон и просто уехать отдыхать.



В прошлом году чувствовал себя свежим. В связи с этим я ещё лучше сыграл вторую часть сезона. В этом сезоне у меня были неплохие результаты на более крупных турнирах, а не мелких их не было. Поэтому можно назвать сезон американскими горками.



В последних двух турнирах постараюсь выложиться так же, как и здесь. Я хотел выиграть, старался выложиться. Я бы сказал, что чувствую себя не как в позапрошлом году, но и не как в прошлом, — что-то промежуточное. Я хочу играть ещё. Я ещё слишком молод, чтобы не хотеть играть», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, сегодня Карен сложил чемпионские полномочия на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинальном матче он уступил итальянцу Андреасу Сеппи — 6:3, 3:6, 3:6.