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Энди Маррей впервые за 2,5 года вышел в полуфинал турнира категории АТР

Энди Маррей впервые за 2,5 года вышел в полуфинал турнира категории АТР
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей пробился в полуфинал соревнований в Антверпене (Бельгия). В двух партиях четвертьфинального поединка он победил румына Мариуша Копила — 6:3, 6:7 (7:9), 6:4.

Интересно, что для шотландца этот выход в стадию 1/2 финала на турнирах категории АТР стал первым с лета 2017 года. Тогда Маррей пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», где уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. На счету Маррея 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Копил отметился 20 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами.

За выход в финал соревнований в Антверпене Маррей поспорит с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина, 5) — Уго Умбер (Франция).

Действующим чемпионом турнира является британец Кайл Эдмунд. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил представителя Франции Гаэля Монфиса — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Антверпен. 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 19:40 МСК
Энди Маррей
243
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
3 		7 9 4
         
Мариуш Копил
92
Румыния
Мариуш Копил
М. Копил
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