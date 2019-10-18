Энди Маррей впервые за 2,5 года вышел в полуфинал турнира категории АТР

Британский теннисист Энди Маррей пробился в полуфинал соревнований в Антверпене (Бельгия). В двух партиях четвертьфинального поединка он победил румына Мариуша Копила — 6:3, 6:7 (7:9), 6:4.



Интересно, что для шотландца этот выход в стадию 1/2 финала на турнирах категории АТР стал первым с лета 2017 года. Тогда Маррей пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», где уступил швейцарцу Стэну Вавринке.



Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. На счету Маррея 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Копил отметился 20 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами.



За выход в финал соревнований в Антверпене Маррей поспорит с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина, 5) — Уго Умбер (Франция).



Действующим чемпионом турнира является британец Кайл Эдмунд. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил представителя Франции Гаэля Монфиса — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).