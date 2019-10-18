15-летняя Гауфф вторую неделю подряд вышла в финал соревнований категории WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в финал парных соревнований в Люксембурге. В дуэте с соотечественницей Кэти Макнелли она обыграла первых сеяных, чешек Кристину Плишкову и Ренату Ворацову, — 6:2, 6:4.
За главный трофей Гауфф и Макнелли поспорят со вторыми сеяными — американкой Кейтлин Кристиан и чилийкой Алексой Гуарачи.
Напомним, на прошлой неделе Гауфф стала победительницей соревнований в Линце (Австрия). Ранее 15-летняя теннисистка никогда не играла в четвертьфиналах соревнований категории WTA. Также в Линце Кори впервые в карьере выиграла у теннисистки, стоящей в первой десятке мирового рейтинга.
Успех в Линце позволил юной американке пробиться в первую сотню одиночного рейтинга WTA. В парном рейтинге Кори также входит в топ-100. В случае победы в Линце она поднимется на 73-ю строчку.
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