Трюк Бертенс, эмоции Хачанова и Никита Нестеров на трибуне. Фото с Кубка Кремля

Сегодня, 18 октября, в Москве на ледовой арене «Крылатское» российский теннисист Карен Хачанов (2) не сумел защитить чемпионский титул на турнире ВТБ Кубок Кремля. В четвертьфинальном матче он проиграл представителю Италии Андреасу Сеппи — 6:3, 3:6, 3:6. Напомним, в 2012 году Сеппи стал победителем московского турнира.

Андрей Рублёв, посеянный на ВТБ Кубке Кремля под шестым номером, пробился в полуфинал соревнований. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Сербии Николу Милоевича, попавшего в основную сетку в качестве «лаки-лузера», со счётом 6:2, 6:3.



Теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/2 финала соревнований ВТБ Кубок Кремля. В двух партиях она переиграла соотечественницу, Веронику Кудерметову, — 7:6 (7:5), 7:5.



Французская теннисистка Кристина Младенович вышла в полуфинал ВТБ Кубка Кремля. В четвертьфинале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 6:1.



Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.