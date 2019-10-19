Павлюченкова завершит сезон первой ракеткой России
Выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля» позволит ей завершить сезон в ранге первой ракетки России. Её главная соперница в борьбе за это звание Екатерина Александрова вчера, 18 октября, проиграла чешке Каролине Муховой в матче 1/4 финала.
В 2019 году Павлюченкова провела 45 матчей, в которых добыла 24 победы. Уроженка Москвы не выиграла ни одного турнира, однако играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и в финале соревнований категории «Премьер» в Осаке (Япония).
За выход в финальный матч Кубка Кремля Павлюченкова поспорит именно с Каролиной Муховой — ранее теннисистки не встречались. Напомним, Анастасия — последняя россиянка, выступающая на Кубке Кремле.
- 19 октября 2019
-
10:00
-
09:49
-
08:17
-
00:15
-
00:05
- 18 октября 2019
-
23:56
-
23:14
-
22:49
-
22:44
-
22:34
-
22:07
-
21:19
-
20:53
-
20:47
-
20:24
-
19:53
-
18:54
-
18:48
-
18:12
-
17:51
-
17:33
-
16:29
-
16:08
-
15:49
-
15:33
-
15:28
-
15:21
-
14:52
-
14:37
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
13:01
-
12:26
Партнерский контент