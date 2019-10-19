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Павлюченкова завершит сезон первой ракеткой России

Павлюченкова завершит сезон первой ракеткой России
Теннис / Кубок Кремля 0

Выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля» позволит ей завершить сезон в ранге первой ракетки России. Её главная соперница в борьбе за это звание Екатерина Александрова вчера, 18 октября, проиграла чешке Каролине Муховой в матче 1/4 финала.

В 2019 году Павлюченкова провела 45 матчей, в которых добыла 24 победы. Уроженка Москвы не выиграла ни одного турнира, однако играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и в финале соревнований категории «Премьер» в Осаке (Япония).

За выход в финальный матч Кубка Кремля Павлюченкова поспорит именно с Каролиной Муховой — ранее теннисистки не встречались. Напомним, Анастасия — последняя россиянка, выступающая на Кубке Кремле.

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