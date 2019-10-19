Вторая ракетка Франции досрочно завершил сезон из-за травмы

Французский теннисист, 19-я ракетка мира Люка Пуй был вынужден завершить выступления в текущем сезоне из-за повреждения локтя.
«С разочарованием объявляю о досрочном завершении сезона. Исходя из рекомендаций врачей вынужден сосредоточиться на лечении правого локтя.
В 2020 году я вернусь сильнее! Спасибо за поддержку, и до скорой встречи», — написал Пуй в «Твиттере».
В 2019 году 25-летний теннисист провёл 50 матчей, 26 из которых выиграл. Единственным завоёванным трофеем стала победа на турнире категории «челленджер» в Бордо, Франция.
Лучшим результатом Пуя в сезоне стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где он разгромно проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу — 0:6, 2:6, 2:6. После этого последовала серия из пяти поражений.
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