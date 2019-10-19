Рублёв: без тренировочной базы за границей больших успехов в теннисе не добиться

Третья ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о разнице подготовки теннисистов к турнирам в России и других городах Европы.



«Географическое положение России и Москвы в частности не позволяет эффективно готовиться к соревнованиям на протяжении всей карьеры. Турниры по большей части проходят совершенно в иных климатических и погодных условиях, нежели у нас. Большую часть сезона игры проходят на открытом воздухе при жаре.



Даже если у тебя прекрасная команда, но ты готовился к Australian Open в Москве, приехав в Мельбурн, тебе будет гораздо тяжелее, чем если бы ты тренировался там. Плюс перелёты на турниры в Европе. Если из Москвы на это нужно потратить три с половиной-четыре часа, то из Парижа или Барселоны до всех городов, где проходят основные турниры Старого Света, — максимум часа полтора. Да и рейсов значительно больше, и стоят они намного дешевле.



Так что у нас нет оптимальных условий. Нужно делать акцент на подготовке детей до двенадцати-тринадцати лет, чтобы затем находить за границей места, наиболее подходящие для тренировок будущих профессиональных теннисистов.



Добиться успеха без зарубежной подготовки можно, но до определённого возраста. Если у тебя хороший тренер, лет до пятнадцати возможно достичь неплохих результатов, занимаясь теннисом и в Москве, потому что, будучи юниором, ты не летаешь по миру так часто, как профессионал. Но потом, к сожалению, без тренировочной базы за рубежом не обойтись.



Представьте, вы играете на «Ролан Гаррос». После него летите в Москву часа четыре, а через несколько дней нужно отправляться на травяные турниры в Англию. И опять на полёт вы потратите часа четыре. А между Парижем и Лондоном — час», — цитирует Рублёва GoTennis.

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