Чесноков — о смерти Волкова: он не смог себя пересилить и не пить

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал информацию о смерти экс 14-й ракетки мира полуфиналиста US Open 1993 Александра Волкова.

«Всё так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить. Я с ним разговаривал этим летом, в начале июня, предлагал съездить на чемпионат мира в августе. Он сказал, что, скорее всего, не сможет выйти из запоя. На что ему ответил, что до августа ещё два месяца, ты соберёшься, я в тебя верю. Сказал, что постарается. Через полтора месяца после нашего разговора мне сказали, что он вышел после больницы и с ним всё хорошо.



Мы всегда хорошо общались, жили в одном номере, играли вместе. Это была часть моей жизни в теннисе. Мы вместе играли турнир пять лет назад. Вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.