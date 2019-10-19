Элина Свитолина установила уникальное достижение

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой за 39 лет теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, ни разу за сезон не выйдя в финал какого-либо турнира.



В 1980 году аналогичный результат показали американка Кэти Джордан и австралийка Вэнди Тёрнбулл.



Напомним, в 2019 году 25-летняя Свитолина выиграла 35 матчей из 56 проведённых. В её активе выходы в полуфиналы Уимблдона и Открытого чемпионата США.



Украинская теннисистка является действующей чемпионкой Итогового турнира в WTA. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее на престижные соревнования отобрались Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Петра Квитова и Белинда Бенчич.