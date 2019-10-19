Блинкова не сумела выйти в финал турнира в Люксембурге, проиграв Остапенко
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти в финал турнира категории International в Люксембурге. В полуфинальном матче восьмая сеяная Блинкова в трёх сетах уступила Елене Остапенко из Латвии, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Блинкова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Остапенко подала 7 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Теннисистки впервые встречались в официальных матчах.
За титул на турнире в Люксембурге Остапенко сразится с победительницей второго полуфинального матча, в котором сыграют Елена Рыбакина из Казахстана (3) и немка Юлия Гёргес (2).
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