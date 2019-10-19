Вавринка вышел в 30-й финал турниров АТР в карьере

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале четвёртый сеяный Вавринка нанёс поражение итальянцу Яннику Синнеру, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Вавринка 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Синнер подал 1 эйс, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал 1 брейк.

34-летний Вавринка обыграл 18-летнего Синнера второй раз в карьере и в 2019 году. Счёт в личных встречах теннисистов стал 2-0 в пользу швейцарца.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Вавринка сыграет с победителем встречи между британцем Энди Марреем и французом Уго Умбером. Для Вавринки это будет 30-й финал турнира АТР в карьере.