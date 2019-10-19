Вавринка вышел в 30-й финал турниров АТР в карьере

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале четвёртый сеяный Вавринка нанёс поражение итальянцу Яннику Синнеру, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Вавринка 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Синнер подал 1 эйс, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал 1 брейк.
34-летний Вавринка обыграл 18-летнего Синнера второй раз в карьере и в 2019 году. Счёт в личных встречах теннисистов стал 2-0 в пользу швейцарца.
За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Вавринка сыграет с победителем встречи между британцем Энди Марреем и французом Уго Умбером. Для Вавринки это будет 30-й финал турнира АТР в карьере.
- 19 октября 2019
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:14
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:56
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:23
-
15:51
-
15:47
-
14:57
-
13:21
-
12:45
-
10:55
-
10:00
-
09:49
-
08:17
-
00:15
-
00:05
- 18 октября 2019
-
23:56
-
23:14
-
22:49
-
22:44
-
22:34
-
22:07
-
21:19
-
20:53
-
20:47
-
20:24
-
19:53
-
18:54