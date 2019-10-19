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Вавринка вышел в 30-й финал турниров АТР в карьере

Вавринка вышел в 30-й финал турниров АТР в карьере
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале четвёртый сеяный Вавринка нанёс поражение итальянцу Яннику Синнеру, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Вавринка 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Синнер подал 1 эйс, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал 1 брейк.

34-летний Вавринка обыграл 18-летнего Синнера второй раз в карьере и в 2019 году. Счёт в личных встречах теннисистов стал 2-0 в пользу швейцарца.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Вавринка сыграет с победителем встречи между британцем Энди Марреем и французом Уго Умбером. Для Вавринки это будет 30-й финал турнира АТР в карьере.

Антверпен. 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Янник Синнер
119
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Стэн Вавринка
18
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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