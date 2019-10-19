Павлюченкова — о финале: надо новые ноги приделать, мои уже не хотят двигаться

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира категории Premier ВТБ Кубок Кремля. Павлюченкова сыграет с третьей ракеткой соревнований Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая завершает соревнования в Москве в качестве участницы Итогового турнира WTA.

«Она уже попала? Да? Жалко, я думаю, что если бы завтра всё решалось, она бы нервничала. А так она завтра выйдет на расслабоне играть. Мне бы для начала надо новые ноги приделать, потому что мои уже не хотят двигаться. На самом деле, финал – есть финал. В любом случае, это решающий матч. Здесь я ни в коем случае не ищу каких-то лёгких путей, не думаю – кто куда попал, кто не попал. Что есть, то есть. Финал, мы играем за кубок. Я и она, уверена, мы обе хотим победить и будем делать всё возможное. И я буду играть, как обычно, с первого до последнего мяча. А там посмотрим – что будет», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Павлюченкова побеждала на юбилейном, 25-м Кубке Кремля, сейчас проходит тридцатый розыгрыш.

«Вот такая я юбилейная. Всякие 27-е и 24-е мне не интересно играть. Думаю, четвертьфинал – и нормально, а тут юбилейные, и я — хоп! — и собираюсь. Я об этом на самом деле никогда не думаю. В прошлом году тоже играла, боролась и каждый год мне на Кубке Кремля хочется хорошо выступать. В этом году я в финале, мне очень приятно, но завтра ещё один матч», — сказала Павлюченкова.

Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля и сыграет с Бенчич