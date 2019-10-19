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Маррей обыграл Умбера и впервые после операции вышел в финал турнира АТР

Маррей обыграл Умбера и впервые после операции вышел в финал турнира АТР
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале Маррей нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Умбер подал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейка.

32-летний Маррей и 21-летний Умбер впервые встретились в официальных матчах.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Маррей сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. Для Маррея это будет в 68-й финал турниров АТР и первый — с февраля 2017 года, когда в Дубае он выиграл 45-й титул. Менее девяти месяцев назад британцу сделали протезирование тазобедренного сустава, из-за хронической травмы которого он собирался завершить карьеру.

Антверпен. 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Энди Маррей
243
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Уго Умбер
70
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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