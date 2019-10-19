Маррей обыграл Умбера и впервые после операции вышел в финал турнира АТР

Британский теннисист Энди Маррей вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале Маррей нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Умбер подал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейка.

32-летний Маррей и 21-летний Умбер впервые встретились в официальных матчах.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Маррей сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. Для Маррея это будет в 68-й финал турниров АТР и первый — с февраля 2017 года, когда в Дубае он выиграл 45-й титул. Менее девяти месяцев назад британцу сделали протезирование тазобедренного сустава, из-за хронической травмы которого он собирался завершить карьеру.