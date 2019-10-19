Мидделкоп и Демолинер впервые выиграли Кубок Кремля в парном разряде

Теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп и Марсело Демолинер из Бразилии стали обладателями титула на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В двухсетовом матче четвёртые сеяные Мидделкоп и Демолинер одержали победу над итальянско-аргентинской парой Симоне Болелли/Андрес Молтени со счётом 6:1, 6:2. Финальный матч продолжался всего 55 минут. За это время Мидделкоп и Демолинер дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Болелли и Молтени не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и упустили три возможности взять подачу соперников.

Мидделкоп и Демолинер впервые завоевали титул на турнире в Москве. Кроме того, это первый для них титул в 2019 году.