Мидделкоп и Демолинер впервые выиграли Кубок Кремля в парном разряде
Теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп и Марсело Демолинер из Бразилии стали обладателями титула на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В двухсетовом матче четвёртые сеяные Мидделкоп и Демолинер одержали победу над итальянско-аргентинской парой Симоне Болелли/Андрес Молтени со счётом 6:1, 6:2. Финальный матч продолжался всего 55 минут. За это время Мидделкоп и Демолинер дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Болелли и Молтени не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и упустили три возможности взять подачу соперников.
Мидделкоп и Демолинер впервые завоевали титул на турнире в Москве. Кроме того, это первый для них титул в 2019 году.
- 19 октября 2019
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:14
-
20:54
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:14
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:56
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:23
-
15:51
-
15:47
-
14:57
-
13:21
-
12:45
-
10:55
-
10:00
-
09:49
-
08:17
-
00:15
-
00:05
- 18 октября 2019
-
23:56
-
23:14
-
22:49
-
22:44
-
22:34
-
22:07
-
21:19
Партнерский контент