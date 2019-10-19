Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мидделкоп и Демолинер впервые выиграли Кубок Кремля в парном разряде

Мидделкоп и Демолинер впервые выиграли Кубок Кремля в парном разряде
Теннис / Кубок Кремля 0

Теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп и Марсело Демолинер из Бразилии стали обладателями титула на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В двухсетовом матче четвёртые сеяные Мидделкоп и Демолинер одержали победу над итальянско-аргентинской парой Симоне Болелли/Андрес Молтени со счётом 6:1, 6:2. Финальный матч продолжался всего 55 минут. За это время Мидделкоп и Демолинер дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Болелли и Молтени не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и упустили три возможности взять подачу соперников.

Мидделкоп и Демолинер впервые завоевали титул на турнире в Москве. Кроме того, это первый для них титул в 2019 году.

Кубок Кремля — парный разряд (м). Финал
19 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Матве Мидделкоп
Нидерланды
Матве Мидделкоп
Марсело Демолинер
Бразилия
Марсело Демолинер
М. Мидделкоп М. Демолинер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
С. Болелли А. Мольтени
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019