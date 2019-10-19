Андреев — о сопернике Рублёва в финале Кубка Кремля: очень вязкий игрок

Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России, тренер женской сборной России на Кубке Федерации Игорь Андреев прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублёва в финал Кубка Кремля.
«Андрей в последнее время набрал хорошую форму и концовку сезона проводит отлично. Поэтому не сюрприз, что он дошёл здесь далеко по сетке, потому что качество игры у него действительно высокое. Наверное, главный элемент, который у него в последнее время больше получается, — это подача. Может быть, она не в каждом матче хорошо работает, но в целом она даёт уверенность в его игре, и всё становится на свои места.
Думаю, в финале будет совсем другая игра. Маннарино, прошлогодний финалист, — очень вязкий игрок. Думаю, Андрей и его тренер подготовят к матчу хорошую тактику, эффективную. Но матч будет непростой, потому что Маннарино — это игрок, который разваливает твою игру. Здесь главным будет сохранять внутреннее спокойствие и надеяться на свои сильные стороны, чтобы они ему помогли», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
В полуфинале Рублёв (6) обыграл хорвата Марина Чилича (3) со счётом 7:5, 6:4. За Кубок Кремля россиянин сыграет с французом Адрианом Маннарино.
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