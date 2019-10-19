Рублёв: после выхода в финал спросил Хачанова, как играть с Маннарино

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ВТБ Кубок Кремля. В полуфинале Рублёв (6) обыграл хорвата Марина Чилича (3) со счётом 7:5, 6:4. За титул россиянин сыграет с французом Адрианом Маннарино.



«Достаточно напряжённый матч, нервный, было безумно тяжело. Но, наверное, так же, как и ему. У него был шанс выиграть первый сет. Не получилось, где-то я хорошо сыграл. Но это не значит, что обязан был после этого выиграть. Со всеми игроками такое случается, даже с самыми топовыми. Всегда тяжело, когда ведёшь в матче. Это было и у Федерера в финале. Конечно, чаще выигрываешь в такой ситуации, но, бывает, и проигрываешь.



Может, по скорости мяча незаметно, что он играет быстро, но он попадает быстро по линиям.

Безусловно, безумно рад здесь, дома, выйти в финал.



Доволен, что Марат Сафин сидел в моём боксе: я почти всегда после розыгрыша смотрел в свой бокс и его видел. А потом очень расстроился, когда он ушёл во второй партии. Не сказать, что мы мегадрузья, но мы с ним хорошо общаемся. Он уникальный человек – такие, наверное, рождаются раз в поколение. Невероятная харизма, и любое его высказывание — это очень смешно.



С Кареном, который в прошлом году тоже играл с Маннарино в финале, ещё не общался, но после матча сразу ему написал: «Говори всё что знаешь, как с ним играть». Но, конечно, у нас с ним разный стиль игры – я послушаю его совета. А потом решу, как играть», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино