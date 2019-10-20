Перстни Сафина и Кафельникова и воздушный поцелуй Рублёва. Фото с Кубка Кремля

19 октября в Москве на центральном корте ледового дворца «Крылатское» состоялись матчи полуфинала Кубка Кремля.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная под третьим номером, вышла в финал соревнований, обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Анастасия Павлюченкова в трёх сетах нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.
В другом матче дня российский теннисист Андрей Рублёв в двух сетах обыграл третьего сеяного, хорвата Марина Чилича, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Кроме того, в перерывах между матчами состоялось чествование всех победителей Кубка Кремля предыдущих лет. Награды прославленным теннисистам вручил трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Ян Кодеш.
Лучшие кадры с турнира «ВТБ Кубок Кремля» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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