Маррей: я прошёл долгий путь, чтобы вернуться в финал

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене — первый для него после операции на бедре. В полуфинале Маррей нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 3:6, 7:5, 6:2 и за титул сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
«Я прошёл долгий путь, чтобы вернуться в финал. И всё же я, конечно, не ожидал, что это произойдёт так скоро, когда снова начал играть. Для меня это стало большим сюрпризом. Счастлив, что вышел в финал.
Стэн — блестящий игрок. В прошлом мы играли друг с другом в некоторых важных матчах на больших турнирах. Помню матч с ним на Открытом чемпионате Франции в 2017 году, когда у меня начались проблемы с бедром. Это был тяжёлый матч из пяти сетов в полуфинале, и моё бедро так и не оправилось от этого, поэтому вдвойне интересно, вернувшись в финал, сыграть против него», — приводит слова Маррея АР.
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