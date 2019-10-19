Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей: я прошёл долгий путь, чтобы вернуться в финал

Маррей: я прошёл долгий путь, чтобы вернуться в финал
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене — первый для него после операции на бедре. В полуфинале Маррей нанёс поражение французу Уго Умберу со счётом 3:6, 7:5, 6:2 и за титул сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Я прошёл долгий путь, чтобы вернуться в финал. И всё же я, конечно, не ожидал, что это произойдёт так скоро, когда снова начал играть. Для меня это стало большим сюрпризом. Счастлив, что вышел в финал.

Стэн — блестящий игрок. В прошлом мы играли друг с другом в некоторых важных матчах на больших турнирах. Помню матч с ним на Открытом чемпионате Франции в 2017 году, когда у меня начались проблемы с бедром. Это был тяжёлый матч из пяти сетов в полуфинале, и моё бедро так и не оправилось от этого, поэтому вдвойне интересно, вернувшись в финал, сыграть против него», — приводит слова Маррея АР.

Маррей обыграл Умбера и впервые после операции вышел в финал турнира АТР
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019