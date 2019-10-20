Француз Маннарино рассказал, чего ждёт от финала Кубка Кремля с Рублёвым
Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал выход в финал ВТБ Кубка Кремля, где ему предстоит сыграть с россиянином Андреем Рублёвым.
Ранее в полуфинале Маннарино нанёс поражение итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 6:3, 6:4.
«Я делал так, чтобы Андреас отдал все силы, и это отлично сработало. В ключевые моменты я хорошо подавал. Это помогло победить. В финале надеюсь сыграть не менее удачно», — приводит слова Маннарино официальный сайт ATP.
Напомним, в другом матче 1/2 финала Кубка Кремля Рублёв в двух сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича — 7:5, 6:4.
Действующим чемпионом турнира в Москве является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он победил Маннарино.
Рублёв: после выхода в финал спросил Хачанова, как играть с Маннарино
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