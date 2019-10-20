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Текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Павлюченкова — Бенчич

Текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Павлюченкова — Бенчич
Теннис / Кубок Кремля 0

Сегодня, 20 октября, состоится женский финал ВТБ Кубка Кремля, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Белинда Бенчич из Швейцарии, посеянная под третьим номером. Матч начнётся в 15:00 мск.

В личных встречах Бенчич ведёт — 4-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Павлюченкова — Бенчич.

В полуфиналах Павлюченкова обыграла чешку Каролину Мухову, а Бенчич взяла верх над представительницей Франции Кристиной Младенович. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 032 000.

Турнир завершится сегодня, 20 октября. Действующей чемпионкой Кубка Кремля является россиянка Дарья Касаткина. В прошлогоднем финале она победила Онс Жабер из Туниса.

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