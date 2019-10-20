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Текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Рублёв — Маннарино

Текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Рублёв — Маннарино
Теннис / Кубок Кремля 0

Сегодня, 20 октября, пройдёт мужской финал ВТБ Кубка Кремля, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, и представитель Франции Адриан Маннарино (7). Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее теннисисты не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Кремля Рублёв — Маннарино.

В полуфиналах Рублёв выиграл у хорвата Марина Чилича, а Маннарино нанёс поражение итальянцу Андреасу Сеппи. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 520.

Турнир завершится сегодня, 20 октября. Действующим чемпионом Кубка Кремля является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он в двух сетах взял верх над Маннарино.

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