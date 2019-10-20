Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Японки Аояма и Шибахара победили на Кубке Кремля в парном разряде

Японки Аояма и Шибахара победили на Кубке Кремля в парном разряде
Теннис / Кубок Кремля 0

Японские теннисистки Суко Аояма и Эна Шибахара выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в женском парном разряде. Соревнования проходят на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

В финальной встрече японский дуэт взял верх над американкой Бетани Маттек-Сэндс и бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянных под третьим номером, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.

Аояма и Шибахара не подавали навылет, не допускали двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из восьми. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и не сделали ни одного брейка.

Турнир завершится сегодня, 20 октября. В женском финале Кубка Кремля россиянке Анастасии Павлюченковой противостоит швейцарка Белинда Бенчич. У мужчин представитель России Андрей Рублёв встретится с французом Адрианом Маннарино.

Кубок Кремля — парный разряд (ж). Финал
20 октября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Б. Маттек-Сэндс К. Флипкенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
США
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019