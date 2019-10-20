Японки Аояма и Шибахара победили на Кубке Кремля в парном разряде

Японские теннисистки Суко Аояма и Эна Шибахара выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в женском парном разряде. Соревнования проходят на арене крытого ледового дворца «Крылатское».
В финальной встрече японский дуэт взял верх над американкой Бетани Маттек-Сэндс и бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянных под третьим номером, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.
Аояма и Шибахара не подавали навылет, не допускали двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из восьми. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и не сделали ни одного брейка.
Турнир завершится сегодня, 20 октября. В женском финале Кубка Кремля россиянке Анастасии Павлюченковой противостоит швейцарка Белинда Бенчич. У мужчин представитель России Андрей Рублёв встретится с французом Адрианом Маннарино.
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