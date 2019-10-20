Бенчич одержала волевую победу над Павлюченковой в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть ВТБ Кубок Кремля. В финале турнира 28-летняя уроженка Самары проиграла швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под третьим номером, со счётом 6:3, 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

В личных встречах Бенчич ведёт — 5-1.

В активе Павлюченковой 5 эйсов, 6 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из шести. Белинда 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В полуфиналах Анастасия обыграла чешку Каролину Мухову, а швейцарка взяла верх над представительницей Франции Кристиной Младенович. Призовой фонд соревнований составил $ 1 032 000.



Сегодня, 20 октября, в мужском финале россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.