Остапенко завоевала первый титул с 2017 года, обыграв Гёргес в Люксембурге

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко стала победительницей турнира категории International в Люксембурге. В решающем матче Остапенко, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение второй сеяной, немке Юлии Гёргес, со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась ровно 1 час. Остапенко 6 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Гёргес подала 4 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

22-летняя Остапенко и 30-летняя Гёргес впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Остапенко завоевала третий титул в карьере и первый с 2017 года.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил € 226 400.