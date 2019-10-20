20-летний Шаповалов завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Стокгольме

Теннисист из Канады Денис Шаповалов завоевал первый титул в карьере. В финальном матче турнира категории АТР 250 в Стокгольме (Швеция) четвёртый сеяный Шаповалов в двух сетах обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Шаповалов 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Краинович подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

20-летний Шаповалов и 27-летний Краинович впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Шаповалов стал 15-м теннисистом, завоевавшим первый титул АТР в одиночном разряде в 2019 году.

Призовой фонд турнира категории АТР 250 в Стокгольме составил € 711 275.