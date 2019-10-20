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Рублёв впервые выиграл Кубок Кремля, сокрушив Маннарино в финале

Рублёв впервые выиграл Кубок Кремля, сокрушив Маннарино в финале
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые выиграл домашний турнир – «ВТБ Кубок Кремля». В финальном матче шестой сеяный Рублёв нанёс сокрушительное поражение седьмой ракетке турнира, прошлогоднему финалисту французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Рублёв подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Маннарино дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Для Рублёва, которому сегодня, 20 октября, исполнилось 22 года, титул стал вторым в карьере. Первый турнир АТР россиянин выиграл в 2017 году в Умаге.

Кубок Кремля (м). Финал
20 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
31
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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