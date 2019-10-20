Теннисистка Младенович рассталась с тренером Бажиным

Французская теннисистка Кристина Младенович и немецкий специалист Саша Бажин расстались после шести месяцев работы по инициативе тренера, сообщила спортсменка.

«Я очень разочарована решением Саши не продолжать наше сотрудничество в следующем сезоне. Я наслаждалась нашей работой, нашими победами и чувствовала, что моя игра снова на подъёме и я вернулась на правильный путь. Думаю, что вместе мы могли достичь ещё большего, но я не в силах изменить его решение.

Со своей стороны я горжусь этим сезоном и своим прогрессом. Буду продолжать усердно работать в поступательном направлении, чтобы стать ещё лучше в 2020 году!» — написала Младенович на своей странице в «Твиттере».

После начала работы с Бажиным Младенович пять раз играла в четвертьфиналах турниров WTA и дважды доходила до полуфинала, в том числе на Кубке Кремля, где она проиграла будущей чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии.