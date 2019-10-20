Слёзы радости Рублёва и проверка трофея на вкус. Фото с финала Кубка Кремля

Сегодня, 20 октября, в Москве на ледовой арене «Крылатское» российский теннисист Андрей Рублёв впервые выиграл домашний турнир – «ВТБ Кубок Кремля». В финальном матче шестой сеяный Рублёв нанёс сокрушительное поражение седьмой ракетке турнира, прошлогоднему финалисту французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Рублёв подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Маннарино дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил единственную возможность взять подачу соперника.
Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Для Рублёва, которому сегодня, 20 октября, исполнилось 22 года, титул стал вторым в карьере. Первый турнир АТР россиянин выиграл в 2017 году в Умаге.
Лучшие кадры с финала Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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