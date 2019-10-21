Федерер — о свадьбе Надаля: при встрече спрошу Рафу, как всё прошло

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не ждал приглашения на свадьбу испанца Рафаэля Надаля. Церемония бракосочетания прошла накануне на Мальорке.
«Меня не пригласили, да я и не ждал. Это вовсе не проблема. Я поздравил его с днём свадьбы и не ждал ответа. Знал, что у него есть дела поважнее. Например, праздник с большим размахом. Буду рад увидеть его и спросить, как всё прошло», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, с которой встречался с 2005 года, то есть 14 лет. Свадебная церемония состоялась в частном поместье Ла-Форталеза. Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.
Фото доступно в «Твиттере» ESPN.
- 21 октября 2019
-
00:10
- 20 октября 2019
-
23:21
-
22:30
-
22:13
-
21:29
-
20:36
-
20:07
-
19:47
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
15:21
-
14:34
-
12:15
-
11:36
-
09:44
-
09:00
-
00:32
- 19 октября 2019
-
23:40
-
23:06
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:14
-
20:54
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:14
-
18:58
-
18:33
-
18:11