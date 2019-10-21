Павлюченкова: я поругалась со своими ногами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от поражения в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:3, 1:6, 1:6.

«Конечно, я горжусь собой и довольна тем, как всё складывалось на этой неделе. С первого круга были очень тяжёлые матчи. Либо уступала сет, либо по ходу партий. Иногда были моменты, что пару мячей могли решить. Я горжусь тем, что здесь я не играла по счёту. Есть вопросы по игре, естественно, и слава богу, что это не предел. Иначе если бы это был предел, плохи были бы мои дела. Сейчас восстановлюсь, отдохну и сосредоточусь на том, чтобы прибавить в игре.

Довольна ли работой ног? Сегодня они отказались со мной сотрудничать. Мы поругались. На самом деле физически я не в очень хорошем состоянии была сегодня. Это конец турнира. Всего один рывок был нужен. Я старалась об этом не думать. Первый сет достаточно удачно сложился. Но я была на корте не одна, и, к сожалению, не хватило, чтобы победить", — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.