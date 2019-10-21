Павлюченкова: я поругалась со своими ногами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от поражения в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:3, 1:6, 1:6.
«Конечно, я горжусь собой и довольна тем, как всё складывалось на этой неделе. С первого круга были очень тяжёлые матчи. Либо уступала сет, либо по ходу партий. Иногда были моменты, что пару мячей могли решить. Я горжусь тем, что здесь я не играла по счёту. Есть вопросы по игре, естественно, и слава богу, что это не предел. Иначе если бы это был предел, плохи были бы мои дела. Сейчас восстановлюсь, отдохну и сосредоточусь на том, чтобы прибавить в игре.
Довольна ли работой ног? Сегодня они отказались со мной сотрудничать. Мы поругались. На самом деле физически я не в очень хорошем состоянии была сегодня. Это конец турнира. Всего один рывок был нужен. Я старалась об этом не думать. Первый сет достаточно удачно сложился. Но я была на корте не одна, и, к сожалению, не хватило, чтобы победить", — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.
- 21 октября 2019
-
09:49
-
09:28
-
08:44
-
08:37
-
08:23
-
08:14
-
08:06
-
00:10
- 20 октября 2019
-
23:21
-
22:30
-
22:13
-
21:29
-
20:36
-
20:07
-
19:47
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
15:21
-
14:34
-
12:15
-
11:36
-
09:44
-
09:00
-
00:32
- 19 октября 2019
-
23:40
-
23:06
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:14
-
20:54