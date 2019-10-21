Шаповалов — 15-й теннисист, выигравший дебютный титул в 2019 году

Канадский теннисист Денис Шаповалов стал 15-м игроком, которому удалось выиграть свой дебютный трофей на турнирах категории АТР в текущем сезоне. Напомним, 20-летнему игроку покорились соревнования в Стокгольме (Швеция).



Успех в Стокгольме позволил Шаповалову подняться на 27-ю строчку рейтинга АТР. Его лучшим результатом было 20-е место.



Ранее в 2019 году свои первый титулы в карьере выигрывали: Алекс де Минор (Сидней), Теннис Сандгрен (Окленд), Хуан-Игнасио Лондеро (Кордоба), Бенуа Пэр (Марракеш), Гидо Пелья (Сан-Паулу), Рейлли Опелка (Нью-Йорк), Ласло Джере (Рио-де-Жанейро), Раду Улбот (Делрей Бич), Кристьян Гарин (Хьюстон), Маттео Берреттини (Будапешт), Лоренцо Сонего (Анталья), Тейлор Фритц (Истбурн), Николас Джарри (Бостад) и Хуберт Хуркач (Уинстон-Сейлем).