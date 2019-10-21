Остапенко прокомментировала завоевание первого титула с 2017 года

Латвийская теннисистка Елена Остапенко осталась довольна победой в финальном матче соревнований в Люксембурге. Трофей стал для 22-летней уроженки Риги с 2017 года — в тот сезон она стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции и соревнований в Сеуле.



«Конечно, здорово завершить сезон титулом, особенно если это случается на самом последнем турнире в году. Я наслаждалась каждым днём на этой неделе, каждым матчем — мне всё понравилось. Думаю, я здорово сыграла.



Я была достаточно уверена в себе — финал в Линце помог мне в этом. Знала, что Гёргес отличная теннисистка и мне будет тяжело. В начале встречи Юлия невероятно подавала, но я воспользовалась первым же шансом взять гейм на её мячах. С тех пор моя уверенность только росла, особенно на своей подаче.



Бартоли? Она поддерживает меня и привносит много позитива в работу. Иногда я ухожу в негатив — тут-то и появляется Марион. Она помогает мне, и я счастлива, что она рядом», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Чемпионка Уимблдона Бартоли стала тренером Остапенко