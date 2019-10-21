Тарпищев: в лице Рублёва мы получили ещё одного теннисиста экстра-класса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успехи Андрея Рублёва во второй половине 2019 года. Вчера, 20 октября, уроженец Москвы выиграл турнир «ВТБ Кубок Кремля». Этот трофей стал вторым в его карьере.
«Андрей грамотно провёл весь турнир и подошёл в хорошей форме к финалу. Он сразу задал нужный для себя темп, бился за каждый гейм, в том числе на чужой подаче, в результате чего быстро брал брейки и контролировал игру. Рублёв ни на секунду не допустил расслабленности, поэтому не дал Маннарино даже шанса отыграть подачу и заслуженно победил.
Думаю, вслед за Медведевым и Хачановым мы получили ещё одного теннисиста экстра-класса. Потенциал Андрея был виден и раньше, но теперь он стал более стабилен и способен в ближайшее время войти в когорту лидеров», — цитирует Тарпищева издание «Известия».
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