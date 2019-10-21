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Соболенко недовольна тем, что попала в одну группу с Мертенс на WTA Elite Trophy

Соболенко недовольна тем, что попала в одну группу с Мертенс на WTA Elite Trophy
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала итоги жеребьёвки группового этапа WTA Elite Trophy. Её соперницами станут Элисе Мертенс (Бельгия) и Мария Саккари (Греция).

«Я недовольна, что попала в одну группу с Элисе. Это странно, но это и есть теннис. Такие вещи невозможно контролировать», — цитирует Соболенко WTA Insider.

Напомним, на протяжении сезона Арина и Элисе являются партнёрами по выступлениям на парных турнирах. На следующей неделе им предстоит выступать на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

В 2019 году Соболенко и Мертенс выиграли парные соревнования категории Premier в Майами (США) и Индиан-Уэллсе (США). В начале сентября теннисистки стали чемпионками Открытого чемпионата США.

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