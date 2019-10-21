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Федерер сегодня проведёт 1500-й матч в карьере

Федерер сегодня проведёт 1500-й матч в карьере
Теннис / ATP 0

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сегодня, 21 октября, проведёт свой 1500-й матч в карьере. В первом круге турнира в Базеле (Швейцария) 20-кратный победитель соревнований «Большого шлема», посеянный под первым номером, сразится с представителем Германии Петером Гоёвчиком, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

«Подготовка к турниру проходила быстрее, чем обычно, так как я начинаю уже в понедельник. В Базеле я тренировался в пятницу и субботу. Надеюсь, мощно стартовать и провести отличную серию турниров в зале», — приводит слова Федерера AFP.

Роджер является действующим победителем турнира в Базеле. В прошлогоднем финале он обыграл румына Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

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