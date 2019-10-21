Тим: после завершения карьеры стану вегетарианцем, но сейчас без мяса не могу

Австрийский теннисист, пятая ракетка мира Доминик Тим рассказал о своём отношении к питанию.



«Диета? Я просто пытаюсь употреблять здоровую пищу. Безусловно, это просто, когда ты дома — здесь мы питаемся продуктами, собранными на своей земле, всё натуральное. Но, когда путешествуешь, подбирать рацион становится тяжелее.



Когда я завершу профессиональные выступления, то стану вегетарианцем. Сейчас отказаться от мяса я не могу», — цитирует Тима Tennis World USA.



На этой неделе 26-летний австриец выступит на домашних соревнованиях в Вене. Его первым соперником станет теннисист из Франции Жо-Вильфрид Цонга.

Текущий сезон — лучший в карьере Тима. В его активе четыре победы на турнирах категории АТР и выход финал Открытого чемпионата Франции.