Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: после завершения карьеры стану вегетарианцем, но сейчас без мяса не могу

Тим: после завершения карьеры стану вегетарианцем, но сейчас без мяса не могу
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист, пятая ракетка мира Доминик Тим рассказал о своём отношении к питанию.

«Диета? Я просто пытаюсь употреблять здоровую пищу. Безусловно, это просто, когда ты дома — здесь мы питаемся продуктами, собранными на своей земле, всё натуральное. Но, когда путешествуешь, подбирать рацион становится тяжелее.

Когда я завершу профессиональные выступления, то стану вегетарианцем. Сейчас отказаться от мяса я не могу», — цитирует Тима Tennis World USA.

На этой неделе 26-летний австриец выступит на домашних соревнованиях в Вене. Его первым соперником станет теннисист из Франции Жо-Вильфрид Цонга.

Текущий сезон — лучший в карьере Тима. В его активе четыре победы на турнирах категории АТР и выход финал Открытого чемпионата Франции.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019