Джокович вошёл в состав сборной Сербии на Кубок Дэвиса

Стал известен состав сборной Сербии на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. На грунтовых кортах Мадрида команду представят: Новак Джокович (первая ракетка мира), Душан Лайович (33), Филип Краинович (45), Виктор Троицки (156), Янко Типсаревич (215). Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.
Интересно, что в конце прошлой недели 35-летний Типсаревич объявил о завершении профессиональных выступлений. Свой последний матч он провёл на турнире в Стокгольме.
Напомним, сборная Сербии при жеребьёвке командных соревнований попала в одну группу с Францией и Японией.
Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.
С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 21 октября 2019
-
14:20
-
13:47
-
13:06
-
12:53
-
12:45
-
12:18
-
11:46
-
11:23
-
11:04
-
10:44
-
10:24
-
09:49
-
09:28
-
08:44
-
08:37
-
08:23
-
08:14
-
08:06
-
00:10
- 20 октября 2019
-
23:21
-
22:30
-
22:13
-
21:29
-
20:36
-
20:07
-
19:47
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
15:21
-
14:34
-
12:15