Джокович вошёл в состав сборной Сербии на Кубок Дэвиса

Стал известен состав сборной Сербии на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. На грунтовых кортах Мадрида команду представят: Новак Джокович (первая ракетка мира), Душан Лайович (33), Филип Краинович (45), Виктор Троицки (156), Янко Типсаревич (215). Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Интересно, что в конце прошлой недели 35-летний Типсаревич объявил о завершении профессиональных выступлений. Свой последний матч он провёл на турнире в Стокгольме.



Напомним, сборная Сербии при жеребьёвке командных соревнований попала в одну группу с Францией и Японией.



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.

С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».