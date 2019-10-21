Федерер рассказал, как справился с поражением в финале Уимблдона-2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не зацикливается на поражениях и двигается только вперёд. Так он справился с поражением в решающем матче Уимблдона. Напомним, Роджер имел двойной матчбол в пятом сете финальной встречи с Новаком Джоковичем, однако проиграл четыре розыгрыша кряду. Впоследствии на решающем тай-брейке швейцарец проиграл и титул.
«Как я справляюсь с такими вещами? Просто забываю о них и иду вперёд. Я всегда стараюсь поддерживать свой максимальный уровень тенниса — это главное.
Есть много матчей, которые я мог бы выиграть, но проиграл. Тем не менее не стоит забывать, что случались и обратные ситуации», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Сегодня, 21 октября, Роджер стартует на домашних соревнованиях категории АТР 500 в Базеле. Его первым соперником станет немец Петер Гоёвчик.
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