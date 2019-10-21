Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер рассказал, как справился с поражением в финале Уимблдона-2019

Федерер рассказал, как справился с поражением в финале Уимблдона-2019
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не зацикливается на поражениях и двигается только вперёд. Так он справился с поражением в решающем матче Уимблдона. Напомним, Роджер имел двойной матчбол в пятом сете финальной встречи с Новаком Джоковичем, однако проиграл четыре розыгрыша кряду. Впоследствии на решающем тай-брейке швейцарец проиграл и титул.

«Как я справляюсь с такими вещами? Просто забываю о них и иду вперёд. Я всегда стараюсь поддерживать свой максимальный уровень тенниса — это главное.

Есть много матчей, которые я мог бы выиграть, но проиграл. Тем не менее не стоит забывать, что случались и обратные ситуации», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Сегодня, 21 октября, Роджер стартует на домашних соревнованиях категории АТР 500 в Базеле. Его первым соперником станет немец Петер Гоёвчик.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2019, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		1 7 7 4 13 7
6 5 		6 6 4 6 12 3
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019