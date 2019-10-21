Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гауфф: я очень восхищаюсь Сереной и Винус Уильямс

Гауфф: я очень восхищаюсь Сереной и Винус Уильямс
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Кори Гауфф назвала имена теннисисток, вдохновляющих её на победы.

«Мне тяжело сказать, какой я себя вижу в будущем, но если уже сейчас я вдохновляю маленьких девочек, это круто.

Я ведь и сама вдохновляюсь успехами других — это действительно помогает. Я всегда очень восхищалась и продолжаю восхищаться Сереной и Винус Уильямс», — цитирует Гауфф Tages Anzeiger.

Напомним, Кори является самой юной теннисисткой первой сотни рейтинга WTA. На недавних соревнованиях в Линце (Австрия) она добыла дебютный для себя чемпионский трофей. Также в Линце Кори впервые в карьере выиграла у теннисистки, стоящей в первой десятке мирового рейтинга.

На прошлой неделе Гауфф стала победительницей парного турнира в Люксембурге. В парном рейтинге Кори также входит в топ-100.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019