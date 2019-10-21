Гауфф: я очень восхищаюсь Сереной и Винус Уильямс

Американская теннисистка Кори Гауфф назвала имена теннисисток, вдохновляющих её на победы.
«Мне тяжело сказать, какой я себя вижу в будущем, но если уже сейчас я вдохновляю маленьких девочек, это круто.
Я ведь и сама вдохновляюсь успехами других — это действительно помогает. Я всегда очень восхищалась и продолжаю восхищаться Сереной и Винус Уильямс», — цитирует Гауфф Tages Anzeiger.
Напомним, Кори является самой юной теннисисткой первой сотни рейтинга WTA. На недавних соревнованиях в Линце (Австрия) она добыла дебютный для себя чемпионский трофей. Также в Линце Кори впервые в карьере выиграла у теннисистки, стоящей в первой десятке мирового рейтинга.
На прошлой неделе Гауфф стала победительницей парного турнира в Люксембурге. В парном рейтинге Кори также входит в топ-100.
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