Гауфф: я очень восхищаюсь Сереной и Винус Уильямс

Американская теннисистка Кори Гауфф назвала имена теннисисток, вдохновляющих её на победы.



«Мне тяжело сказать, какой я себя вижу в будущем, но если уже сейчас я вдохновляю маленьких девочек, это круто.



Я ведь и сама вдохновляюсь успехами других — это действительно помогает. Я всегда очень восхищалась и продолжаю восхищаться Сереной и Винус Уильямс», — цитирует Гауфф Tages Anzeiger.



Напомним, Кори является самой юной теннисисткой первой сотни рейтинга WTA. На недавних соревнованиях в Линце (Австрия) она добыла дебютный для себя чемпионский трофей. Также в Линце Кори впервые в карьере выиграла у теннисистки, стоящей в первой десятке мирового рейтинга.



На прошлой неделе Гауфф стала победительницей парного турнира в Люксембурге. В парном рейтинге Кори также входит в топ-100.