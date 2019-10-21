Камельзон: Медведев выдержал нереальные нагрузки с поразительным усердием

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон надеется, что четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сможет как следует подготовиться к решающим турнирам года и показать свой лучший теннис.
Ранее стал известен состав сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. На грунтовых кортах Мадрида команду, помимо Медведева, представят Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.
«Это нереальные нагрузки, которые Даниил выдержал с поразительным усердием. А ведь ему ещё предстоит «Мастерс» в Париже, итоговый турнир в Лондоне и, надеюсь, хватит сил, чтобы помочь сборной России на Кубке Дэвиса в Мадриде. Поэтому действия Медведева понятны. Главное, чтобы у него получилось подготовиться к решающим турнирам года и показать свой лучший теннис, который он продемонстрировал в конце лета и первой половине осени», — цитируют Камельзона «Известия».
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