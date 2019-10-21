Чесноков прокомментировал возможное снятие Медведева с Кубка Дэвиса

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал заявку сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. В состав команды был включён четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который ранее снялся с Кубка Кремля из-за усталости.
«До Кубка Кремля Медведев сыграл шесть финалов подряд: Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Санкт-Петербург и Шанхай, три из которых он выиграл. Для него уже Кубок Кремля — маленький турнир. Он бы здесь получил всего 250 очков. В последнее время Медведев затратил очень много сил и энергии. Думаю, он решил сконцентрироваться на более серьёзных турнирах.
Какой смысл Медведеву сниматься с Кубка Дэвиса? Он ведь будет после всех турниров сезона. А это престиж — командный чемпионат мира. Тем более он пропустил Кубок Кремля. Участие в Кубке Дэвиса будет компенсацией. Но для меня новый формат загадочен, там теннисисты могут играть кучу матчей. Главное, чтобы силы остались», — цитирует Чеснокова «Спорт день за днём».
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