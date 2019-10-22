Нисикори досрочно завершил сезон и перенесёт операцию

Японский теннисист Кей Нисикори объявил о досрочном завершении сезона. Как сообщил в «Твиттере» журналист Хосе Моргадо, в ближайшее время 29-летнему спортсмену потребуется хирургическое вмешательство из-за травмы локтя. Врачи удалят ему два небольших костяных нароста.

Ранее стало известно, что Нисикори рискует пропустить домашние Олимпийские игры в Токио-2020. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио не выполнил норматив для участия в международных стартах.

Для выполнения олимпийского норматива теннисисту необходимо в течение олимпийского цикла трижды сыграть на свою сборную. У Кея такой матч пока лишь один. Учитывая то, что он не попал в заявку национальной команды на грядущий Кубок Дэвиса, у него более не будет возможности получить два вызова в сборную.

Сообщается, что Федерация тенниса Японии попросила от ITF предоставить Нисикори допуск на Олимпиаду в качестве исключения.