Маррей: чем дольше сижу дома, тем больше у меня становится детей

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии в финале турнира в Антверпене (Бельгия). Эта победа на турнире стала для Маррея первой после того, как он перенёс операцию по протезированию тазобедренного сустава.



«Последние месяцы были сложными для меня по разным причинам, так что я даже не думал о победе в турнире. Не говорил о победах, лишь о борьбе. Этот титул является большим сюрпризом для всех, не только для меня. Не верил, что готов к игре на таком уровне. Не думал, что результаты придут так скоро.



У меня двое детей и скоро родится третий. Если я сижу дома, то у меня становится больше детей, так что мне нужно больше играть», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

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