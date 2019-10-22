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Циципас: поражение от Рублёва на US Open — лучшая вещь, случавшаяся со мной

Циципас: поражение от Рублёва на US Open — лучшая вещь, случавшаяся со мной
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил поражение в первом круге Открытого чемпионата США — 2019, которое он потерпел от третьей ракетки России Андрея Рублёва.

«Наверное, это лучшее, что когда-либо случалось со мной. После проигрыша я пробыл в Нью-Йорке ещё шесть или семь дней и очень многое переосмыслил. Я наслаждался этим временем. Жил так, как хотел, а не как от меня этого хотели другие.

Прошлым летом у меня была похожая ситуация — я сомневался в себе, думал, что не так уж и интересен как личность. Тогда я хотел быть кем-то другим, но теперь я получаю удовольствие от осознания того, кем являюсь. Я стал больше тренироваться, концентрируюсь на более краткосрочных вещах и понимаю, что может сподвигнуть меня на новые победы.

Раньше я слишком старался, но теперь понял, что не могу выигрывать трофеи каждую неделю», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2019, вторник. 18:05 МСК
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6 7 5  
6 		6 5 7 9 7  
             
Андрей Рублёв
43
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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