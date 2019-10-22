Циципас: поражение от Рублёва на US Open — лучшая вещь, случавшаяся со мной

Греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил поражение в первом круге Открытого чемпионата США — 2019, которое он потерпел от третьей ракетки России Андрея Рублёва.



«Наверное, это лучшее, что когда-либо случалось со мной. После проигрыша я пробыл в Нью-Йорке ещё шесть или семь дней и очень многое переосмыслил. Я наслаждался этим временем. Жил так, как хотел, а не как от меня этого хотели другие.



Прошлым летом у меня была похожая ситуация — я сомневался в себе, думал, что не так уж и интересен как личность. Тогда я хотел быть кем-то другим, но теперь я получаю удовольствие от осознания того, кем являюсь. Я стал больше тренироваться, концентрируюсь на более краткосрочных вещах и понимаю, что может сподвигнуть меня на новые победы.



Раньше я слишком старался, но теперь понял, что не могу выигрывать трофеи каждую неделю», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.