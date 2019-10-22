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Соболенко с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»

Соболенко с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Арина 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В группе «Роза» также сыграет бельгийка Элисе Мертенс. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Роза
22 октября 2019, вторник. 09:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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