Соболенко с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Арина 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
В группе «Роза» также сыграет бельгийка Элисе Мертенс. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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