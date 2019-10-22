Федерер: был немного разочарован победой Маррея в Антверпене
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание британцем Энди Марреем первого трофея с 2017 года. Напомним, экс первая ракетка мира триумфально завершил турнир в Антверпене (Бельгия).
«То, что сделал Энди, великолепно. Конечно, я был немного разочарован результатом, ведь в финале он играл с Вавринкой, но в целом это невероятное возвращение.
Он не так уж и далёк от своего старого уровня. Приятно снова видеть Энди здоровым. Помню, как на Открытом чемпионате Австралии все были в замешательстве. В том числе и сам Маррей. Теперь же я очень счастлив за него», — цитирует Федерера Tennis365.
Трофей в Антверпене позволил Маррею приблизиться к топ-100 рейтинга АТР. В настоящее время он располагается на 126-й строчке.
Маррей – Терминатор. Шотландец завоевал первый титул с металлическим бедром
В начале года Энди был готов завершить карьеру, но решился на эндопротезирование бедра и не прогадал.
Маррей: не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив
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