Рублёв: конкуренция с Медведевым и Хачановым? Не хочу быть лучше, чем кто-то ещё

Третья ракетка России Андрей Рублёв не считает, что заочная конкуренция с соотечественниками Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым помогает ему прогрессировать.
«По мне, это не имеет особого значения. Потому что я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то ещё. Моя цель — самосовершенствование. Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимания на других.
Разумеется, я профессиональный спортсмен и буду очень рад, если когда-нибудь смогу подняться выше всех. Но даже если этого не случится, нужно будет просто признать, что кто-то умеет играть в теннис лучше меня. Не вижу в этом ничего сверхъестественного», — цитирует Рублёва «Коммерсантъ».
Напомним, на минувшем «ВТБ Кубке Кремля» 22-летний теннисист завоевал свой второй одиночный трофей в карьере.
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