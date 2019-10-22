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10-я ракетка мира победила на старте турнира «Элит Трофи»

10-я ракетка мира победила на старте турнира «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Голландская теннисистка Кики Бертенс на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

10-я ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Векич 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В группе «Азалия»» также сыграет украинка Даяна Ястремская. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Азалия
22 октября 2019, вторник. 10:45 МСК
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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