10-я ракетка мира победила на старте турнира «Элит Трофи»
Голландская теннисистка Кики Бертенс на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
10-я ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Векич 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
В группе «Азалия»» также сыграет украинка Даяна Ястремская. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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